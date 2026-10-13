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Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания
АП/БТА

Стрийминг платформата придоби правата за Световното първенство в Испания и Андора, като по един двубой дневно ще бъде достъпен безплатно

Netflix придоби правата за излъчване на Световното първенство по футбол през 2030 година за аудиторията в Испания и Андора, съобщи Ройтерс.

Сделката обхваща всичките 104 мача от турнира. Това ще бъде първото излъчване на голямо международно футболно първенство от платформата в двете държави.

„Според договора един мач на ден ще бъде излъчван безплатно в Испания чрез свободен канал с национално покритие“, обявиха от Netflix.

Досега испанските зрители проследяваха срещите на националния отбор и световните финали по обществената телевизия RTVE.

Netflix притежава и правата за Световното първенство за жени в Бразилия през 2027 година, както и за турнира в САЩ и Канада през 2031 година.

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