Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания
Стрийминг платформата придоби правата за Световното първенство в Испания и Андора, като по един двубой дневно ще бъде достъпен безплатно
Netflix придоби правата за излъчване на Световното първенство по футбол през 2030 година за аудиторията в Испания и Андора, съобщи Ройтерс.
Сделката обхваща всичките 104 мача от турнира. Това ще бъде първото излъчване на голямо международно футболно първенство от платформата в двете държави.
„Според договора един мач на ден ще бъде излъчван безплатно в Испания чрез свободен канал с национално покритие“, обявиха от Netflix.
Досега испанските зрители проследяваха срещите на националния отбор и световните финали по обществената телевизия RTVE.
Netflix притежава и правата за Световното първенство за жени в Бразилия през 2027 година, както и за турнира в САЩ и Канада през 2031 година.