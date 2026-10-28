Мондиал 2026 донесъл на ФИФА около 5 милиарда долара от билети и гостоприемство

Световното първенство по футбол през 2026 година е донесло на ФИФА около 5 милиарда долара от продажба на билети и пакети за гостоприемство, съобщава The Times. Сумата е значително по-висока от заложената в бюджета на организацията.

За сравнение, според официалните данни на ФИФА приходите от същите категории за Мондиала в Катар през 2022 година са били 929 милиона долара. От тях 686 милиона са дошли от билети, а останалата част - от права за гостоприемство.

Първоначалните очаквания за приходите от билети и гостоприемство за първенството през 2026 година са били около 3,3 милиарда долара. Оценките за общите приходи са достигнали приблизително 15 милиарда долара, но окончателните стойности все още не са потвърдени от ФИФА.

Една от причините за ръста е разширеният формат. На първенството в САЩ, Канада и Мексико участваха 48 отбора, а броят на мачовете нарасна от 64 в Катар до 104.

Влияние оказаха и високите цени на билетите, динамичното ценообразуване и таксите при препродажба през официалната платформа на ФИФА. Според публикацията организацията е получавала комисиони както от продавача, така и от купувача.

От ФИФА не потвърдиха посочената сума от 5 милиарда долара. Представител на централата заяви пред The Times, че приходите ще бъдат обявени в следващия годишен доклад след приключване на задължителните одиторски процедури.

Организацията посочва още, че средствата ще позволят допълнителни плащания към нейните 211 членуващи асоциации.