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Доклад на Кабаков доведе до наказание за Испания от ФИФА

Доклад на Кабаков доведе до наказание за Испания от ФИФА
БТА

Испанската федерация е глобена и ще трябва да затвори част от стадиона заради дискриминационни скандирания

ФИФА потвърди наказанието на Испанската футболна федерация заради дискриминационни скандирания по време на контролата с Египет, завършила 0:0 на 31 март.

Срещата на стадиона на Еспаньол беше ръководена от българския съдия Георги Кабаков. Арбитърът е описал инцидентите в своя доклад, след което световната футболна централа е започнала дисциплинарно производство.

Санкцията включва глоба от 20 000 долара, или около 18 000 евро, както и затваряне на най-малко 15% от местата на стадиона при следващото домакинство на Испания в приятелски мач.

ФИФА позволява засегнатите места да бъдат предоставени на семейства, ученици и представители на организации, борещи се срещу дискриминацията. Това може да стане само след предварително одобрение от централата.

Причината за наказанието са скандиранията „Който не скача, е мюсюлманин“, които са прозвучали два пъти от трибуните. След повторния случай организаторите са отправили предупреждение по уредбата и са показали послание срещу дискриминацията на видеостената.

Испанският национал Ламин Ямал, който изповядва исляма, също е осъдил поведението на част от привържениците.

Испанската федерация е обжалвала първоначалното наказание с аргумента, че е реагирала своевременно и че скандираният израз не представлява задължително обида. Апелативната комисия на ФИФА обаче е приела, че в конкретния контекст поведението е дискриминационно, и е отхвърлила жалбата.

Първоначалната санкция е наложена на 4 август. Испанската футболна федерация възнамерява да продължи спора пред Спортния арбитражен съд в Лозана.

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