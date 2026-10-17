Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Събота, 17 октомври, ще донесе постепенно подобрение на времето в България след поредицата студени и дъждовни дни. Валежите ще отслабват и ще спират, като слаби превалявания се очакват главно в югоизточните райони. Сутринта ще бъде студена, на места с мъгли и температури около нулата, а през деня облачността ще остане променлива, по-често значителна. Максималните температури ще достигнат между 12° и 17°, в София – около 12°.

Студена сутрин, мъгли и риск от слани

Минималните температури са предимно между 2° и 7°, но в отделни котловини и високи полета ще се понижат до 0°, на места и до минус 1°. При тези условия има предпоставки за образуване на слани, особено в тихите и защитени от вятъра райони.

В сутрешните часове в котловините и равнините на места ще има мъгла и намалена видимост. През деня облачността ще бъде променлива, с временни разкъсвания, а преваляванията ще са ограничени предимно до Югоизточна България.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане ще се понижава и ще премине от стойности над средните към стойности под обичайните за октомври.

Без обявени предупредителни кодове

Според актуалната информация на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 17 октомври няма обявени предупреждения за опасни метеорологични явления.

Ниските сутрешни температури, възможните слани и мъглите изискват внимание, но не са основание да се говори за официален жълт или оранжев код, когато такъв не е издаден.

София – мъгливо и студено сутринта, около 12 градуса следобед

В столицата събота започва с температура около 1°–2° и условия за образуване на мъгла. През деня облачността ще бъде променлива, с временни разкъсвания.

Максималната температура ще достигне около 12°, а вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Съществени валежи не се очакват.

По Черноморието – силен северен вятър и вълнение до 3 бала

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд са възможни главно по южното крайбрежие преди обяд, след което постепенно ще спират.

Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 16°, а температурата на морската вода – 18°–19°.

Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала. Въпреки отслабването на валежите вятърът ще продължи да създава неблагоприятни условия за малки плавателни съдове.

В планините – облаци, северозападен вятър и температури около нулата по високите части

В планините облачността ще бъде променлива, често значителна, но времето ще се задържи почти без валежи.

Ще духа умерен север-северозападен вятър, който по откритите била ще засилва усещането за студ.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около 0°.

Условията за планински туризъм ще бъдат по-благоприятни в сравнение с предходните дни, но ниските температури, вятърът и възможните заледени участъци по високите маршрути изискват повишено внимание.

Неделя носи леко затопляне, новата седмица започва с повече облаци

В неделя, 18 октомври, времето ще остане сравнително хладно, с променлива, по-често значителна облачност. На отделни места в Източна България е възможно да превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще бъде умерен в Дунавската равнина и западните части на Горнотракийската низина.

Дневните температури ще бъдат малко по-високи от съботните, като на много места ще достигат 15°–18°.

В понеделник, 19 октомври, облачността ще бъде предимно значителна. Вероятността за валежи ще се увеличи, главно в Южна и Източна България. Температурите ще продължат постепенно да се повишават.

Във вторник, 20 октомври, ще се запази по-често облачно време, с валежи на места. Очаква се минималните температури да бъдат по-високи, а максималните в повечето райони да достигат между 15° и 20°.

В сряда и четвъртък, 21 и 22 октомври, вероятността за валежи ще се запази, но те ще бъдат предимно слаби. Облачността ще остане значителна, а вятърът постепенно ще се ориентира от изток.

17 октомври бележи постепенното оттегляне на студената и дъждовна обстановка, която определяше времето през последните дни. Събота ще започне с почти зимни температури в някои котловини, но през деня условията ще се подобряват. Следващата седмица ще донесе умерено затопляне, макар че облаците и есенните дъждове все още няма да отстъпят окончателно.