Новини
Търси
Подкаст
Свят

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса
БТА/АП

По-рано тази сутрин Военновъздушните сили на Украйна предупредиха, цитирани от Укринформ, че Русия е изстреляла ракети към Запорожие и Кривой Рог

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната са поразили в Черно море товарен кораб, транспортиращ товари с военно предназначение към пристанището на южния украински град Одеса, предаде ТАСС.

Това твърдение не е проверено по независим път, пише БТА.

Русия редовно обявява, че е взела на прицел товарни кораби, използвани за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в пристанища в съседната страна и Черно море.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза още в сутрешната си сводка, че въоръжените сили на страната са нанесли през изминалата нощ масирани удари по три обекта, обслужващи ВСУ - металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция, осигуряваща електроенергия за военни заводи, в Житомир.

Тези твърдения също не са проверени по независим път.

По-рано тази сутрин Военновъздушните сили на Украйна предупредиха, цитирани от Укринформ, че Русия е изстреляла ракети към Запорожие и Кривой Рог.

Още по темата

Йордан Божилов: Не виждам как Русия ще се съгласи на мораториум в Черно море

Йордан Божилов: Не виждам как Русия ще се съгласи на мораториум в Черно море

Радан Кънев с остри критики към Радев за атаките в Черно море: Това е държавен тероризъм

Радан Кънев с остри критики към Радев за атаките в Черно море: Това е държавен тероризъм

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Иран отрича участие в атаките на хутите срещу Саудитска Арабия и предлага посредничество

Иран отрича участие в атаките на хутите срещу Саудитска Арабия и предлага посредничество

Япония отмени погрешно предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9

Япония отмени погрешно предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9

Откраднаха 30 000 бутилки вино за 5 млн. евро от винарна в Италия

Откраднаха 30 000 бутилки вино за 5 млн. евро от винарна в Италия

Макрон: Европа няма да изостави Украйна и ще засили подкрепата си

Макрон: Европа няма да изостави Украйна и ще засили подкрепата си

Северна Корея изпита торпедо с изкуствен интелект

Северна Корея изпита торпедо с изкуствен интелект

Водещи

Доклад на Кабаков доведе до наказание за Испания от ФИФА

Доклад на Кабаков доведе до наказание за Испания от ФИФА

  • Преди 1 минута
Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

  • Преди 14 минути
Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

  • Преди 20 минути
Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

  • Преди 22 минути
Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

  • Преди 37 минути
„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

  • Преди 44 минути
Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

  • Преди 47 минути
Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

  • Преди 53 минути
София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

  • Преди 1 час
Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото