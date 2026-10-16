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Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност
Снимка: AP/БТА

Андрий Сибига предупреждава за ново поскъпване на храните заради руската блокада и призовава за колективен натиск върху Москва за възстановяване на свободното корабоплаване

Ситуацията в Черно море може да предизвика последици за световната продоволствена сигурност, съпоставими с влиянието на Ормузкия проток върху доставките на енергоносители. Причината е руската блокада и опитите за възпрепятстване на износа на украинска селскостопанска продукция. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига в интервю за "Укринформ".

"Русия използва храната като оръжие. Виждаме това, точно както виждаме как тя експлоатира миграционната политика. Русия добре съзнава колко уязвими са някои страни към подобни действия, особено към опитите да се подкопае глобалната продоволствена сигурност", каза украинският външен министър.

По думите на Сибига руската блокада цели не само да ограничи корабоплаването, но и да предизвика недостиг на храни в някои африкански държави. Според него подобно развитие може да доведе до нови миграционни вълни към Европа.

"Това е целенасочена и ясна стратегия от страна на Русия. Трябва да имаме собствена стратегия за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море, за отблокирането му и за осигуряване на прекратяване на огъня както в енергийния сектор, така и в морето. Имаме конкретни предложения и нови участници, които за първи път се присъединиха към този процес. Сред тях са Индия и Египет", подчерта министърът.

Сибига припомни, че през 2022 г., когато корабоплаването в Черно море също беше блокирано, световните цени на хранителните продукти са се повишили с 25%. Той предупреди, че подобно поскъпване отново е възможно на фона на затрудненията при доставките на украинска селскостопанска продукция.

"Отново сме на прага на подобно увеличение. Продоволствената сигурност на много страни по света зависи от украинското зърно, а тук става въпрос за нещо повече от само зърно. Поради руската блокада на Черно море тези страни не получават стоките навреме", отбеляза украинският външен министър.

Той добави, че заради рисковете, създадени от Русия, част от земеделските земи в Украйна може да останат незасяти. Според него това ще ограничи бъдещото производство и ще окаже допълнителен натиск върху цените и през следващата година.

"Следователно последиците вече се усещат и те само ще се засилват. Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток, този път по отношение на продоволствената сигурност", каза Сибига.

По думите му посредниците, ангажирани с усилията за намиране на решение, очакват отговор от Русия. Междувременно Украйна работи с европейските си партньори за увеличаване на транзита на украинско зърно през техните територии към определени пазари.

Сибига призова за колективен натиск върху Москва, като изтъкна значението на украинското земеделско производство за световните доставки на храни.

"Това ще бъде трудно, защото Украйна е един от най-големите селскостопански производители в света и може да изхрани до 400 милиона души. Затова е необходим колективен натиск, за да бъде принудена Русия да отблокира Черно море", каза украинският първи дипломат.

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