Европарламентът подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС

Европейският парламент (ЕП) включи в програмата си за следващата седмица обсъждане и гласуване на резолюция във връзка с нарастващите руски удари в Черно море и инцидентите, засягащи сигурността на Европейския съюз. Това става ясно от дневния ред на предстоящата пленарна сесия в Страсбург.

Във вторник евродепутатите ще обсъдят ситуацията с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, а в четвъртък се очаква да гласуват резолюция. Решението за включването на темата в дневния ред е взето по-рано тази седмица. Към момента все още няма изготвен проект на документа, като текстът предстои да бъде разработен и съгласуван през следващите дни.

Според съобщение на Европейския парламент повод за дебата са ударите срещу няколко търговски кораба в Черно море в близост до българското и румънското крайбрежие.

В съобщението се отбелязва и че през последните месеци руски самолети и дронове многократно са нарушавали въздушното пространство на няколко държави членки на ЕС. Очаква се предстоящата резолюция да очертае позицията на Европейския парламент по тези събития.