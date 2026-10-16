Новини
Търси
Подкаст
Свят

Европарламентът подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС

Европарламентът подготвя резолюция за руските удари в Черно море и нарушенията на въздушното пространство на ЕС
Снимка: БТА

Евродепутатите ще обсъдят темата с Кая Калас във вторник, а гласуването е насрочено за четвъртък

Европейският парламент (ЕП) включи в програмата си за следващата седмица обсъждане и гласуване на резолюция във връзка с нарастващите руски удари в Черно море и инцидентите, засягащи сигурността на Европейския съюз. Това става ясно от дневния ред на предстоящата пленарна сесия в Страсбург.

Във вторник евродепутатите ще обсъдят ситуацията с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, а в четвъртък се очаква да гласуват резолюция. Решението за включването на темата в дневния ред е взето по-рано тази седмица. Към момента все още няма изготвен проект на документа, като текстът предстои да бъде разработен и съгласуван през следващите дни.

Според съобщение на Европейския парламент повод за дебата са ударите срещу няколко търговски кораба в Черно море в близост до българското и румънското крайбрежие.

В съобщението се отбелязва и че през последните месеци руски самолети и дронове многократно са нарушавали въздушното пространство на няколко държави членки на ЕС. Очаква се предстоящата резолюция да очертае позицията на Европейския парламент по тези събития.

Още по темата

Външният министър на Румъния: Русия превръща Черно море в опасна зона

Външният министър на Румъния: Русия превръща Черно море в опасна зона

България и Италия търсят общи решения за сигурността в Черно море

България и Италия търсят общи решения за сигурността в Черно море

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Румен Радев: Сигурността в Черно море е част от сигурността на източния фланг на НАТО

Румен Радев: Сигурността в Черно море е част от сигурността на източния фланг на НАТО

Рюте след среща с Радев и Никушор Дан: НАТО засилва защитата в Черно море срещу дронове

Рюте след среща с Радев и Никушор Дан: НАТО засилва защитата в Черно море срещу дронове

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Африка изпревари Европа по брой католици

Африка изпревари Европа по брой католици

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Водещи

Четирима задържани при акция срещу наркотиците в София

Четирима задържани при акция срещу наркотиците в София

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

  • Преди 7 минути
Африка изпревари Европа по брой католици

Африка изпревари Европа по брой католици

  • Преди 11 минути
Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

  • Преди 15 минути
Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

  • Преди 21 минути
Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

  • Преди 22 минути
3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

  • Преди 32 минути
ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

  • Преди 38 минути
19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

  • Преди 39 минути
Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

  • Преди 44 минути
Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

  • Преди 50 минути