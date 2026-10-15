Румен Радев: Сигурността в Черно море е част от сигурността на източния фланг на НАТО

Премиерът Румен Радев благодари на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за позицията му относно сигурността в Черно море след срещата им в Брюксел, в която участва и румънският президент Никушор Дан. Радев отправи благодарността си в публикация в социалната мрежа "X".

Министър-председателят подчерта значението на Черно море за сигурността на източния фланг на НАТО, като посочи, че Алиансът е изпратил ясен сигнал в тази посока.

Според Радев НАТО следи развитието на обстановката и е готово да окаже съдействие на България и Румъния за укрепване на способностите им за противодействие на дронове и за морско наблюдение. Изявлението идва на фона на последните удари по търговски кораби в региона.

България призовава за съвместни усилия за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море, допълва премиерът.