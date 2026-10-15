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Euronews: Румен Радев подкрепи сделката за руски дизел между Тръмп и Путин

Euronews: Румен Радев подкрепи сделката за руски дизел между Тръмп и Путин
БТА

Позицията му се различава от тази на редица европейски лидери

Българският министър-председател Румен Радев изрази подкрепа за договореността между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел. Позицията му се различава от тази на редица европейски лидери, които критикуваха споразумението заради опасенията, че то може да отслаби натиска върху Москва, съобщава Euronews.

По време на срещата на върха на европейските лидери Радев аргументира позицията си с необходимостта от ограничаване на високите цени на горивата и запазване на конкурентоспособността на европейската икономика. Според него мерките, които могат да доведат до поевтиняване на енергоносителите, заслужават подкрепа.

Договореността предвижда временно облекчаване на ограниченията върху вноса на руски дизел до април 2027 г. Тя предизвика критики от други европейски представители, които смятат, че подобна стъпка може да осигури допълнителни приходи на Русия на фона на продължаващата война в Украйна.

Шведският премиер Улф Кристершон определи споразумението като погрешен ход и предупреди, че действията, които подпомагат финансирането на руската военна машина, изпращат негативен сигнал. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас също разкритикува договореността, като заяви, че Москва не прави достатъчно отстъпки, докато руските атаки срещу Украйна продължават.

Радев изрази несъгласие и с украинските удари по руски петролни рафинерии. По думите му атаките срещу енергийни обекти и от двете страни имат негативни последици за европейските пазари и допринасят за поскъпването на горивата.

Докато част от европейските лидери разглеждат ударите по руската енергийна инфраструктура като средство за натиск върху Кремъл, българският премиер настоява за по-голяма роля на дипломацията и за възстановяване на диалога с Москва.

Различията в позициите показват продължаващия спор в ЕС за това как да бъде постигнато прекратяване на войната в Украйна, без да се отслабва натискът върху Русия и същевременно да се ограничат икономическите последици за европейските държави.

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