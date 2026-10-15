Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

"България ще предложи заедно с Румъния и с възможното участие на Турция обща инициатива за прекратяване на атаките срещу търговски и цивилни кораби в Черно море".

Това заяви министър-председателят Румен Радев след разговори с румънския премиер в Брюксел. Премиерът участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел.

Европейските лидери ще обсъдят предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, цените на енергията, Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., войната в Украйна, миграцията, разширяването на ЕС и ситуацията в Близкия изток, съобщиха от Министерския съвет.

Радев допълни, че идеята е да бъде внесен меморандум за мораториум върху ударите срещу цивилни плавателни съдове, който да получи подкрепата на европейските партньори.

„Тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Черно море е стратегически коридор за доставките на храни, торове и енергийни ресурси, от които зависят милиони хора, включително в Африка и Близкия изток".

Премиерът припомни, че още на 6 октомври, след първите атаки срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона, е информирал европейските лидери за случилото се. По думите му председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също е поставила въпроса за необходимостта от спиране на подобни нападения. България очаква солидарност от европейските си партньори и подкрепа за предложението.

Страната ни не е прекъсвала дипломатическите си отношения с Русия, като премиерът съобщи, че е разговарял с руския посланик именно във връзка с атаките срещу корабоплаването в Черно море.

Трите черноморски държави - България, Румъния и Турция продължават да обсъждат създаването на общ щаб в рамките на инициативата за противоминна дейност и сигурност в Черно море. Все още се уточнява как ще бъде организирана структурата – дали ще бъде постоянна, или командването ще се поема на ротационен принцип от България, Румъния и Турция. Премиерът подчерта, че България участва в противоминната група в Черно море и подкрепя инициативи, насочени към укрепване на европейската сигурност.

„Ние сме за всяка коалиция, която е за бързо прекратяване на този конфликт със силата на дипломацията“.

Все още няма категорични доказателства какъв тип дронове са използвани при атаките срещу двата кораба и откъде са дошли. По думите на премиера български военнослужещи със специална подготовка са били изпратени на един от ударените плавателни съдове, но заради тежките условия не са успели да открият следи от дроновете.

"Очаква се корабът „Челси 3“ да бъде ескортиран до пристанището в Бургас, където ще бъде извършен подробен оглед. Целта е да бъдат открити останки или други следи, които да помогнат за установяване на произхода на използваните дронове".

Радев заяви, че според него е логично атаките да са свързани с Русия, тъй като Украйна няма интерес да напада собствените си кораби и екипажи. Той обаче уточни, че към момента това остава хипотеза.

„Не базираме нашите обвинения на хипотези. Когато говорим за обвинение към дадена държава, искаме да имаме солидни, ясни доказателства“.

Той допълни, че България ясно определя руската война срещу Украйна като източник на ескалацията и риска за сигурността в региона, но настоя, че конкретните обвинения за атаките срещу корабите трябва да бъдат подкрепени с категорични доказателства.

В рамките на заседанието в Брюксел Радев ще участва в среща на групата „Приятели на кохезията“, както и в прегледа на актуалното състояние на изпълнението на пътната карта „Една Европа, един пазар“.

В програмата на премиера са предвидени и други срещи с европейските държавни и правителствени ръководители.

Европейският съвет ще обсъди състоянието на икономиката, разширяването на ЕС, подкрепата за Украйна, хибридните действия на Русия, миграцията, както и обстановката в Близкия изток, се казва в писмото на председателя Антонио Коща до участниците в предстоящото заседание.