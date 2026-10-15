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Христо Гаджев пред “Таралеж”: Ударите в Черно море ще оскъпят стоките у нас

Гаджев предупреди, че евентуална следваща вълна от атаки би могла да задълбочи последиците за сигурността и икономиката на България

"Правителството е закъсняло с реакцията след първите атаки срещу плавателни съдове в Черно море".

Това заяви пред ТАРАЛЕЖ Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС и член на Комисията по отбрана в Народното събрание. Повод за коментара му са поредните удари по кораби в близост до българската морска граница. По думите му двата последни случая са на около 18 морски мили от българския бряг, което е приблизително 33 километра.

Гаджев подчерта, че е било необходимо още след първите атаки да започнат разговори с Румъния и Турция за по-добра координация и използване на допълнителни сили и средства за гарантиране на сигурността на корабоплаването.

„Когато показваш колеблива позиция, дори по-скоро малко страхлива, не назоваваш проблема и не вземаш мерки за неговото предотвратяване, е логично, че който и да е агресорът, ще се възползва от тази свобода“.

Според Гаджев е трябвало да бъдат поискани и извънредни консултации в НАТО, включително среща на Северноатлантическия съвет, както и по-активни действия на европейско ниво. Той отбеляза, че корабите, засегнати при атаките, са плавали от и към Румъния, а сред тях има плавателни съдове под флаговете на държави от Европейския съюз.

"Това показва, че последиците от атаките засягат не само непосредствената сигурност на България, но и международното корабоплаване в западната част на Черно море".

Гаджев предупреди, че напрежението в Черно море вече се отразява върху разходите за морски транспорт. Според него увеличаването на застрахователните премии и таксите за доставка ще доведе до поскъпване на суровините и стоките, които пристигат по море във Варна и Бургас.

"Транспортните разходи са се увеличили с между 12 и 20 долара в рамките на една седмица".

Той посочи и информация за рязко повишение на застраховките на танкерите, като уточни, че увеличението е било отчетено още преди последните удари

„Потребителят е в крайна сметка този, който плаща цената“.

Гаджев уточни, че по-време на изслушването на властта в парламента е била поставена и темата за действията на правителството при евентуално продължаване на атаките и увеличаване на транспортните разходи. Според него отговорът на кабинета е бил, че страната разполага с нефтени запаси до края на ноември, като е възможно те да стигнат и до средата на декември.

"Следващите доставки вероятно ще бъдат договорени, но при по-високи цени заради увеличените застрахователни премии и разходи за транспорт. Не знам дали цените ще скочат драстично, но със сигурност няма да станат по-евтини“.

Като основни стъпки Гаджев посочи по-бързата координация между България, Румъния и Турция, засилването на наблюдението в Черно море и подобряването на възможностите за откриване на радиосмущения.

"На заседанието на Комисията по отбрана стана ясно, че вече са отправени искания към съюзниците за съдействие в тази област".

Народният представител коментира и срещата на премиера с руския посланик, като заяви, че не е задължително подобни разговори да бъдат публични. Според него обаче остава неясно дали по време на срещата е бил поставен категорично въпросът за атаките срещу кораби в българската зона на отговорност.

Гаджев изрази надежда предприетите действия да предотвратят нови удари по плавателни съдове в западната част на Черно море и предупреди, че евентуална следваща вълна от атаки би могла да задълбочи последиците за сигурността и икономиката на България.

Повече вижте във видеото!

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