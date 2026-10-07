Николай Попов с политическа заявка: Не сме патерица на никого, готвим се за местните избори

"Атаките с дронове срещу граждански кораби в Черно море са чист тероризъм, независимо дали зад тях стоят Русия или Украйна".

Това заяви пред ТАРАЛЕЖ Николай Попов - председател на „Сияние“, коментирайки атаката срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. По думите му не може цивилни кораби с екипажи, които изпълняват служебните си задължения, да бъдат обстрелвани и потапяни, а хора да загиват.

„Това е безпрецедентна наглост. Второ – води до тежки екологични последици. Тук се превърнахме в една гробница за потопени кораби“.

Според него реакцията на българските власти е била своевременна, но остава ключовият въпрос кой е първоизточникът на атаката.

„Трябва ясно да се заяви откъде е дошъл този дрон, чий е този дрон и съответно да бъде помислено как ние можем да се пазим и защитаваме“.

По думите му ситуацията създава сериозна опасност за корабоплаването в Черно море и може допълнително да се отрази върху цените на горивата. Според него консултациите по темата е трябвало да започнат незабавно.

„Още вчера трябваше да се свика КСНС. Според мен незабавно трябваше да бъдат предприети някакви действия в тази насока“.

Николай Попов коментира и възможността „Сияние“ да направи следващата стъпка и да се превърне в политическа партия. Причината е резултатът на последните избори и желанието формацията да запази политическото си присъствие.

„Постигнахме наистина един много добър резултат за формация, която беше буквално няколко месеца, даже 40 дни, ако трябва да бъдем точни. Това е сериозна заявка. Около 2% от потенциалните избиратели на „Сияние“ са дали гласа си за „Прогресивна България“, което лиши формацията от възможността да влезе в парламента".

Той подчерта, че дори 10 депутати биха могли да бъдат значим фактор

„Парламентът е една сериозна трибуна. Можем да внасяме законопроекти“.

"Сияние" най-вероятно ще участва в местните избори през 2027 г., но все още не е решено дали това ще стане като партия или в коалиция. Според Попов именно местната власт е ключова за каузата на формацията, свързана с пътната безопасност.

„Инструментите за влияние върху статистиката, която доказва смъртността по пътищата, минават през общините, местната власт и националната власт“.

Формацията е отказала участие в президентските избори с аргумента, че президентската институция няма необходимите правомощия по темите, които „Сияние“ поставя.

На въпрос дали има диалог с новата власт и с „Прогресивна България“ по проблемите на пътната безопасност, той заяви, че вече има комуникация.

„С риск да бъда обвинен, знаете, че бях спряган като патерица на ГЕРБ, сега може да кажат, че съм патерица на „Прогресивна България“. Ние не сме патерица на никого, защото имаме собствена кауза. Подкрепяме част от идеите на правителството за реформа в сектора – включително създаването на единен орган и концентрирането на интелигентните системи за контрол на трафика. Това са наши неща, които ние поискахме да реализираме в кампанията. Това е нашата програма“.

Той категорично заяви, че подкрепата за конкретни политики не означава подкрепа за цялостната политика на управляващите.

Председателят на „Сияние“ отправи остри критики към финансовата политика на правителството и заяви, че според него въвеждането на нови данъци и акцизи може да задълбочи проблемите. Особено остро той коментира идеята за акциз върху употребяваните автомобили. Според него подобна мярка е грешна и от гледна точка на пътната безопасност, тъй като по-новите автомобили разполагат със значително повече системи за сигурност.

Остра критика беше отправена към новия Висш съдебен съвет и начина, по който се формира съдебната власт.

„Висшият съдебен съвет е политбюро на съдебната система“.

Според него членовете на съвета се избират с политическо влияние и това поставя под съмнение независимостта на институцията. Той постави специален акцент върху проблема с вещите лица по съдебните дела.

„Това са скрити съдии по делата“.

По думите му трябва да има много по-сериозен контрол върху доходите, имуществото и работата на вещите лица. Той отправи критика и към начина, по който се обсъжда съдебната реформа, като според него политиците се концентрират върху главния прокурор и председателите на върховните съдилища, но пренебрегват ролята на експертизите в съдебния процес.

Николай Попов очаква сериозни разкрития по делото за смъртта на Сияна, което предстои да бъде разгледано от Плевенския окръжен съд на 17 ноември.

„Ще видите там какво се случва с експертизите, какви неща ще блеснат“.

По думите му казусът поставя и сериозни въпроси за оказаната медицинска помощ на Сияна. Според експертизата тя е била в изключително тежко състояние, но не е била интубирана и не са били приложени необходимите животоспасяващи медикаменти. Той постави въпроса дали подобно отношение може да бъде определено като адекватна спешна медицинска помощ.

„Имаме чудесни лекари, но отвратителна система за здравеопазване“.

Председателят на „Сияние“ отправи и тежки твърдения за злоупотреби в онкологията. Той заяви, че е получил информация от хора от системата на високо ниво, според която при някои възрастни онкоболни пациенти може да се влива физиологичен разтвор, докато скъпи лекарства за химиотерапия се изписват фиктивно и впоследствие се продават на черния пазар.ю

Той настоя компетентните институции да проверят подобни твърдения и заяви, че според него в здравеопазването се извършват едни от най-големите злоупотреби с публични средства.

Николай Попов заяви, че подкрепя започналата реформа в пътната безопасност, но според него промените се случват прекалено бавно.

По повод президентските избори на 25 октомври той заяви, че няколко от основните кандидати са потърсили контакт с него, но сред тях не са Илияна Йотова, Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Може би за тях ние не съществуваме. Ние няма да подкрепим нито Йотова, нито Гюров и Кандев, най-малкото защото такава подкрепа не ни е поискана“.

Попов каза, че основните приоритети на "Сияние" остават пътната безопасност, здравеопазването и реформата на институциите.

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