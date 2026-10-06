Ричард Алибегов за "Таралеж": Държавата изпусна цените, а сметката плаща бизнесът

"Инфлацията, високите цени на електроенергията, горивата, услугите и наемите продължават да оказват сериозен натиск върху ресторантьорския и хотелиерския бизнес".

Това заяви пред ТАРАЛЕЖ председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. По думите му от 2022 г. насам разходите на бизнеса са нараснали многократно, докато увеличението на крайните цени е значително по-малко.

„Не вдигаме цените, за да изкараме повече пари, а за да покрием увеличените разходи“.

Той посочи, че от 2022 г. насам електроенергията и заплатите в сектора са поскъпнали с над 300%, услугите – с над 250%, а наемите – с около 200%. В същото време цените в заведенията са се увеличили с около 150%. Алибегов даде конкретен пример с разходите за ток на един и същи обект. През 2022 г. месечната сметка е била около 1500 лева, а в момента достига близо 3900 евро.

„Обектът не се е разширил, не се е променил, не си е увеличил местата. Това е по четири“.

Според него фактът, че заведенията са пълни в петък и събота вечер, не означава, че секторът няма проблеми. Ресторантите работят седем дни в седмицата и имат постоянни разходи, докато потреблението зависи от финансовата сигурност на клиентите.

„Когато вашето житие и битие не е спокойно поради различни фактори, последният ви проблем е дали ще отидете на ресторант, на кино, на театър или за уикенд в някой СПА хотел“.

Алибегов посочи, че държавата разполага с механизми за ограничаване на част от ценовия натиск – чрез акцизи, ДДС и други инструменти, особено при горивата и електроенергията.

„Ако някой преди 5-6 години ни беше казал, че ще плащаме 4 лева за дизел, хората щяха да излязат на улицата“.

По думите на председателя на БАЗ - над 80% от ресторантьорския и хотелиерския сектор използва електроенергия, а не газ, поради което мерките за намаляване на цената на газа имат ограничен ефект върху бранша. Алибегов настоя държавата да разговаря с всеки отделен сектор и да търси конкретни решения за разходите, които формират крайните цени.

„Хората казват: в шопската салата има малко краставица, домати, сирене и лук – какво толкова струва? Но има и ток, има вода, работници, наем, кредит и още много звена“.

Председателят на БАЗ коментира и предстоящите данъчни промени. Според него допълнителното облагане на бизнеса неизбежно ще се отрази на крайните потребители.

„Всички бизнеси, които бъдат обложени с допълнителен данък, ще гледат да го съберат отнякъде. И този данък ще бъде събран откъде? От потребителите, от клиентите, от контрагентите“.

Алибегов предупреди, че при по-високо облагане на банките може да последва увеличение на банковите такси и лихвите по кредитите, което ще натовари допълнително малкия и семейния бизнес. По думите му голяма част от заведенията и хотелите са изградени с банково финансиране и комбинацията от по-високи лихви, разходи за ток, горива, доставки и заплати може да се окаже непосилна за част от тях.

Алибегов отхвърли и твърденията, че високите цени в отделни ресторанти са показателни за целия сектор.

Той посочи, че има заведения с много високи цени, които обслужват конкретна клиентела, но има и места, където тараторът струва около 2 евро, а кафето – около 1,20 евро. По думите му при проверки на КЗП и НАП нарушенията, свързани с нерегламентирано или необосновано повишаване на цените в хотелиерството и ресторантьорството, са под 5%.

Относно очакванията за 2027 година Алибегов не изключи фалити в сектора. Той обаче подчерта, че развитието ще зависи до голяма степен от това как държавата ще се справи с икономическите кризи и растящите разходи.

„Ако те не успеят да овладеят тези кризи, без значение дали ще има недоволни и протестиращи на улицата или не, от това бизнесът няма да стане по-добър“, предупреди председателят на Българската асоциация на заведенията.

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