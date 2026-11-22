Шофьорка, употребила алкохол, катастрофира в германската провинция Бавария, след което напусна мястото на произшествието, оставяйки три деца в автомобила. При инцидента няма загинали, съобщават германски медии, цитирани от bTV.

Жената, за която се предполага, че е на около 35 години, управлявала автомобил "Фолксваген", когато при завой изгубила контрол над превозното средство.

Колата излязла от пътя, преминала през тротоара и се блъснала в масивна метална ограда, като ударила и контейнер. Вследствие на сблъсъка предната част на автомобила останала частично увиснала във въздуха.

В купето били блокирани три деца на около 10-годишна възраст. По данни на полицията две от тях вероятно са деца на шофьорката, а третото е дете на нейна позната.

В автомобила останал и пътникът на предната седалка, за когото също има данни, че е бил в нетрезво състояние.

Вместо да остане на място, жената напуснала местопроизшествието. Малко по-късно обаче се върнала и била посрещната от пристигналите полицейски служители.

При проверката с дрегер били отчетени над 1,6 промила алкохол. Шофьорката е отведена в полицейското управление, където ѝ е взета кръвна проба за допълнителен анализ.

Германската полиция продължава разследването на инцидента.