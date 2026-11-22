Оранжев код за силен и бурен вятър е обявен за 17 области в страната за понеделник, 23 ноември. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) се очакват пориви до 115 км/ч, които могат да създадат опасни условия на открито и затруднения в движението.

Предупреждението от втора степен обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, София-град, Софийска област, Перник, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Смолян.

В тези райони се очаква вятър със скорост около 70–100 км/ч, като отделни пориви могат да достигнат 115 км/ч. Силният вятър създава риск от падане на клони и дървета, повреди по леки конструкции и затруднения за участниците в движението.

За останалите 11 области в страната е обявен жълт код за силен вятър със скорост до около 70 км/ч и пориви до 90 км/ч.

През нощта срещу понеделник на много места в Западна и Централна България се очакват валежи от дъжд, които в северозападните райони ще бъдат придружени от гръмотевици. През деня валежите ще обхванат и източните части на страната, където преди обяд ще има повече слънчеви часове.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а преди обяд на места ще достигнат 15–20 градуса.

Около и след обяд от северозапад ще започне рязко застудяване. На отделни места по високите западни полета дъждът за кратко ще преминава в сняг, а в Югоизточна България се очакват гръмотевични бури и условия за градушки.

Във вторник застудяването ще продължи. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от северозапад. Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще се понижат до между минус 3 и 2 градуса, а максималните ще бъдат между 3 и 8 градуса.

В сряда вятърът постепенно ще отслабне и ще стихне. На места в равнинните райони сутринта ще има намалена видимост. Очакват се още по-ниски минимални температури, като в отделни котловини термометрите могат да отчетат до минус 7 градуса.

До края на седмицата времето ще остане предимно облачно, а в равнинните части на страната се очакват и мъгли.

При очакваните силни пориви на вятъра гражданите трябва да бъдат внимателни при преминаване покрай дървета, строителни обекти и нестабилни конструкции. Шофьорите също трябва да се съобразяват с променящите се метеорологични условия и предстоящото застудяване.