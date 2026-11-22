Световният номер 1 в шахмата Магнус Карлсен се оказа в центъра на сериозен скандал. Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) официално сезира своята Комисия по етика и дисциплина заради поведението на норвежкия гросмайстор по време на експерименталния турнир Total Chess World Championship Tour Pilot в Будапеща.

Повод за разследването станаха пет служебно загубени партии на Карлсен в последните четири дни на надпреварата. Особено сериозно впечатление направиха три от тях срещу Владислав Артемиев, тъй като двамата все още не бяха решили изхода на двубоя си за 17-ото място.

Норвежецът отказа да играе две партии по ускорен шах в четвъртък, както и една по ускорен класически шах в петък. Въпреки това той впоследствие спечели решаващата партия по армагедон.

От ФИДЕ определиха поведението му като неприемливо и заявиха, че подобни действия подкопават принципите на честната игра и справедливостта на състезанието. Според ФИДЕ служебните загуби са оказали влияние и върху върха на световната ранглиста. Неизиграните партии не се отразяват на рейтинга на състезателите, което е позволило на Карлсен да избегне потенциална загуба на точки.

Карлсен призна: Бях уморен и отегчен

Самият норвежец не скри причините за решението си. В интервю за норвежката телевизия TV 2 той призна, че е пристигнал в Будапеща без необходимата мотивация и в определен момент просто е загубил желание да продължи.

„Ако се чувствах отлично, щях да играя. Но се чувствам уморен и отегчен. Изобщо нямах желание да играя“, заяви Карлсен.

Той призна и че рейтингът е имал значение при решението му да пропусне партиите срещу Артемиев. Норвежецът е бил застрашен да падне под границата от 2800 точки, която не е преминавал надолу от 17 години.