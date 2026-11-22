Българската православна църква загуби един от своите стожери - ревностен духовник, посветил живота си на вярата и служението на Бога. Това заяви българският патриарх Даниил по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил.

След края на неделната света литургия в митрополитската катедрала "Света Неделя" в София патриархът отслужи трисагий в памет на починалия архиерей.

"Ловчанският митрополит Гавриил още от ранните си студентски години, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да заяви принадлежността си към църквата, не се поколеба да поеме служението, да се отрече от света и да поеме службата на Бога", заяви патриарх Даниил.

Той подчерта, че митрополит Гавриил е запазил своята вяра и духовна твърдост въпреки изпитанията, през които е преминал още в началото на монашеския си път.

"Тази негова искрена и дълбоко осмислена вяра и неговата твърдост във вярата да преодолява изпитанията, през които преминава още от първите години на монашеското си служение, го отличаваха докрай", допълни патриархът.

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний също отдаде почит на покойния духовник, като го определи като човек, поставял служението и грижата за другите над собствените си потребности.

"Дядо Гавриил беше истински монах. Беше духовник, който поставяше всички преди себе си. На първо място, разбира се, Бога, след това грижата за повереното му паство", заяви митрополит Антоний.

Той припомни скромния начин на живот на Ловчанския митрополит и усилията му за изграждането на катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч, както и за създаването на първото частно православно основно училище в страната.

"Бог е над всички нас" - това казваше той. Да не забравяме, че Бог винаги от тази страна ни гледа и ще ни въздаде според делата, които сме извършили, посочи митрополит Антоний.

Патриарх Даниил подчерта, че делото на митрополит Гавриил ще остави трайна следа в най-новата история на Българската православна църква, особено с приноса му към храмовото строителство и духовното образование.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след тежко боледуване. Той ръководеше Ловчанската епархия повече от 25 години.

По повод кончината му в община Ловеч е обявен тридневен траур.