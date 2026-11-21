Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова родителите да възпитават децата си във вяра, да ги водят в храма и да ги учат на отговорност, честност и любов.

Той възглави Света литургия в храма „Въведение Богородично“ в Самоков по повод днешния празник Въведение Богородично, който Православната църква отбелязва и като Ден на християнското семейство и православната младеж, предава БТА.

В словото си патриархът припомни историята за въвеждането на малката Мария в Йерусалимския храм от нейните родители, които изпълнили обета си да посветят детето си на Бога. Те дали това обещание още преди нейното зачеване, като се помолили на Бог да ги дари с рожба.

"Господ дълго време не ги дарявал с дете", припомни патриархът.

По думите му Света Богородица още от утробата на майка си била закърмена с вярата в Бога, молитвата и преданост към Него. Тя вкусила от райското блаженство на общуването с Бога и изпитвала благодарност. Патриарх Даниил отбеляза, че родителите на Мария я получили в напреднала възраст и затова особено силно преживявали радостта от Божието благословение.

„Няма нищо по-важно на Земята от това да бъдем такива, каквито Господ иска да бъдем, такива, каквито ни е създал. Да бъдем Божий образ и подобие“, каза в Самоков българският патриарх.

Той припомни, че когато малката Мария отивала да се учи на Божия закон в храма, нейните родители предчувствали Божията слава, която ще слезе над тяхното дете. Света Богородица е самото начало, тя роди Божия Син, а свети апостол Павел казва, че телата ни са храмове Божии, посочи патриарх Даниил. Бог идва с цялата си слава и чистота в нас, допълни той.

"Когато започнем да живеем с покаяние, редовна изповед, посещение на храма и редовно приемане на пречистите Христови тайни, ще бъдем храм на живия Бог", каза патриарх Даниил.

Той отбеляза, че Православната църква е определила Въведение Богородично и за Ден на християнското семейство и православната младеж, за да насочи вниманието към грижите, очакванията, надеждите и радостите на родителите към техните деца.

По думите му човешкият живот е кратък и ако човек не успее в отреденото му от Бога време да постигне своето предназначение, да бъде с Бога и Бог да бъде в него, придобиването на земни блага няма да му даде истински смисъл.

Дори да дадем на децата си най-доброто образование и те да станат откриватели, ако Божията благодат я няма в нас, ще бъдем едни получовеци, които не се проявяват в Божия образ, каза патриархът. Той призова днешните родители да отхвърлят всеки лъжлив срам и да водят децата си в храма. Според него това ще ги научи да бъдат честни, да не се страхуват от истината и да не се поддават на користолюбието.

„Светът не е възникнал от само себе си, ние имаме Създател. Не сме само химия и материя, но има и душа, която, обаче нищо земно не може да я удовлетвори. Мирът и любовта дават истински смисъл в живота на един човек“, каза българският патриарх и пожела Бог да подпомага хората във вярата и благочестивия начин на живот.