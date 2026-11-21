Ден на отворените врати в Националния осигурителен институт (НОИ) в София събра граждани и ръководството на институцията.

"Учудващо голям е интересът към първия ден на отворените врати", каза управителят на института Весела Караиванова-Начева.

Тя добави, че пще в 8:30 ч. сутринта граждани са чакали пред сградата, за да зададат своите въпроси на ръководството и експертите.

Инициативата „Попитай НОИ“ се провежда днес – в Деня на християнското семейство, отбелязва БТА.

„Събота е ден, в който всеки има възможност да дойде, освободен от работните си ангажименти“, посочи Караиванова-Начева.

По думите ѝ от следващата година кампанията ще продължи и в други градове на страната.

На разположение на гражданите са експертите на Столично управление „Социално осигуряване“, методолозите в Централно управление, както и управителят и заместник-управителят на института, каза още тя.

Най-често задаваните въпроси са свързани със закъснели преписки, подготовка преди пенсиониране, условията за ранно пенсиониране, възможности за обжалване на непризнат стаж в чужбина или липсващ стаж в предприятия в несъстоятелност, както и за сумиране на периодите в България и чужбина, добави управителят.

Тя отбеляза, че хората над 55 и 60 години са много добре запознати с правата си и често идват с разпечатки от законите.

По думите ѝ младите хора все още проявяват по-слаб интерес към темата. Затова НОИ ще разчита на инициативите си „Запознай се с правата си“ и „Влез в играта“, за да провокира интереса им.

„Много е важно, когато започваш своя трудов път, да знаеш, че идва период, в който трябва да приключиш и да получиш съответното обезщетение като пенсия“, обясни Караиванова-Начева.

Тя уточни, че днешният ден на отворените врати е във връзка с празника, а следващите дати ще бъдат обявявани допълнително, съобразно ангажиментите на ръководството с приемането на държавния бюджет. Информацията за младите хора ще остане достъпна на сайта на института и в социалните мрежи.