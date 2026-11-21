Цветомир Стоянов и Йордан Йорданов се класираха за финала на двойки при мъжете на международния турнир по бадминтон от сериите Future Series в Анкара. Двамата надделяха над сънародниците си Георги Рупцов и Станимир Терзиев с 21:18, 18:21, 21:19 в оспорван полуфинал.

Стоянов и Йорданов взеха първия гейм с 21:18, но Рупцов и Терзиев отвърнаха със същия резултат във втория. Третият гейм беше и най-равностойният. Стоянов и Йорданов го спечелиха с 21:19, като само две точки разделиха двата български тандема в решителната част.

За Рупцов и Терзиев участието в Анкара приключи с бронзови медали. Стоянов и Йорданов си осигуриха поне сребро и в неделя ще имат възможност да добавят титла към българските отличия от турнира.

Във финала съперници на българите ще бъдат германците Зимон Шенк и Оле Шрот, поставени под номер 2 в схемата.