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Бадминтонист и плувкиня са българските знаменосци на младежките олимппийски игри

Бадминтонист и плувкиня са българските знаменосци на младежките олимппийски игри
БОК

Страната ни ще се представи в Дакар 2026 с общо 17 спортисти в 13 вида спорт

Бадминтонистът Теодор Митев и плувкинята Симона Иванова ще бъдат знаменосци на българската делегация по време на откриването на IV летни младежки олимпийски игри в Дакар 2026. Церемонията е на 31 октомври, а най-големият спортен форум за таланти до 18-годишна възраст ще продължи до 13 ноември.

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Имената на двамата бяха обявени от председателя на БОК Весела Лечева при заминаването на първата група наши спортисти за столицата на Сенегал. Митев беше сред тях, докато Иванова ще пътува в следващите дни.

„За първи път тези игри не са по традиционния начин за традиционните спортове. Спортовете и дисциплините са подбрани от МОК и международните федерации. Разбира се, нашите приоритети бяха различни", коментира Лечева, която лично изпрати първите младите олимпийци на летище „Васил Левски" в София.

Председателят на БОК добави, че комитетът е имал желание да изпрати повече представители в спортове, в които страната ни традиционно има силни позиции, но е трябвало да се съобрази с условията за участие.

„Смятам, че все пак ние представяме България с най-добрия състав в съответните дисциплини. Пожелаваме на нашите състезатели успех“, подчерта Лечева.

България ще се представи в Дакар 2026 с общо 17 спортисти в 13 вида спорт: бадминтон, брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плажна борба, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу и фехтовка.

Предстоящата младежка олимпиада ще бъде изобщо първият форум от такъв мащаб в Африка. Игрите бяха планирани първоначално за 2022 г., но бяха отложени с четири години заради пандемията от COVID-19. Домакини освен столицата Дакар са още два сенегалски града - Диамниадио, където се намира и олимпийското село, и Сали.

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