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Григор Димитров спаси четири мачбола, но отпадна във Виена

Григор Димитров спаси четири мачбола, но отпадна във Виена
БТА

Най-добрият ни тенисист даде сериозна битка на финалиста от „Ролан Гарос" Флавио Коболи

Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира на твърди кортове от сериите ATП 500 във Виена (Австрия) с награден фонд 2 797 985 евро. Българинът отстъпи в оспорван мач с 4:6, 6:3, 3:6 пред четвъртия поставен и №6 в световната ранглиста италианец Флавио Коболи. Срещата продължи 2 часа и 16 минути. Тенисистът от Хасково спаси четири мачбола, но не успя да стигне до обрат.

Григор Димитров излиза за първи път срещу световния №6

Първият сет беше решен от единствен пробив в полза на Коболи, който дойде в седмия гейм. При 2:1 във втората част, Димитров пропусна три възможности за пробив, но след това успя да спечели подаването на италианеца за 4:2. До края на сета българинът сервираше изключително стабилно и след 6:3 изравни резултата.

В решителната трета част Димитров загуби три поредни гейма и изостана от 2:2 до 2:5. При този резултат българинът спаси два мачбола на собствен сервис, но след това Коболи успя да затвори срещата с 6:3 от петата си възможност и да се класира за втория кръг. Така италианецът продължава страхотния си сезон, след като по-рано през годината игра финал на „Ролан Гарос".

 

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