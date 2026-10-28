Новини
Търси
Подкаст
Политика

Трети опит в НС да обсъдят помилването на Огнян Атанасов и на Динко Лудия

Трети опит в НС да обсъдят помилването на Огнян Атанасов и на Динко Лудия
Снимка: БТА

Депутатите се събират на извънредно и заради палежа на антените на "Старлинк"

Парламентът ще има извънредно заседание от 9:00 часа, съобщиха от Народното събрание на сайта си. То е свикано от председателя на парламента Михаела Доцова по искане на депутати от "Демократична България" и "Продължаваме промяната". 

В дневния ред е изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев относно предприетите действия във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.   

Втора точка е изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“). Предвидено е депутатите да изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора в София през ноември-декември 2022 г., началника на затвора в Бургас, началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекаря, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), председателя на Комисията по помилването към президента на Република България, главния секретар на МВР, директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София относно изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“); отразяването на инцидента с Огнян Атанасов с обозначена дата 16 ноември 2022 г.; данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки; обмена на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР, и проверките по двата случая. 

На 22 октомври от "Демократична България" съобщиха, че са събрали необходимите подписи и са внесли официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. 

Ден по-рано от "Продължаваме Промяната" информираха, че са събрали необходимите подписи за ново извънредно заседание на парламента следващата сряда за двата случая на помилвани от Илияна Йотова търговци на наркотици – т.нар. Петрички Ескобар и сливенския наркодилър с прякор Динко Лудия.  

Предишните две извънредни заседания на парламента във връзка с помилването на Огнян Атанасов се провалиха заради липса на кворум. Едното заседание беше насрочено за 13 октомври, а второто - за 21 октомври. 

 

Още по темата

Президентството: Няма укриване на информация по случая с помилването на „Петричкия Ескобар“

Президентството: Няма укриване на информация по случая с помилването на „Петричкия Ескобар“

Витанов: След изборите ще бъде обърнато внимание на темата за помилването на Огнян Атанасов

Витанов: След изборите ще бъде обърнато внимание на темата за помилването на Огнян Атанасов

"Динко Лудия": Ново осъждане за наркотици и съвпадения с регистъра на помилваните от Йотова

"Динко Лудия": Ново осъждане за наркотици и съвпадения с регистъра на помилваните от Йотова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Водещи

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

  • Преди 4 минути
Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

  • Преди 9 минути
Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

  • Преди 12 минути
Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

  • Преди 24 минути
Рокади в ръководството на полицията в Русе

Рокади в ръководството на полицията в Русе

  • Преди 36 минути
Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

  • Преди 39 минути
Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

  • Преди 45 минути
Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

  • Преди 53 минути
Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

  • Преди 60 минути
Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

  • Преди 1 час