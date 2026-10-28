Трети опит в НС да обсъдят помилването на Огнян Атанасов и на Динко Лудия

Парламентът ще има извънредно заседание от 9:00 часа, съобщиха от Народното събрание на сайта си. То е свикано от председателя на парламента Михаела Доцова по искане на депутати от "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

В дневния ред е изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев относно предприетите действия във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.

Втора точка е изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“). Предвидено е депутатите да изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора в София през ноември-декември 2022 г., началника на затвора в Бургас, началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекаря, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), председателя на Комисията по помилването към президента на Република България, главния секретар на МВР, директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София относно изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“); отразяването на инцидента с Огнян Атанасов с обозначена дата 16 ноември 2022 г.; данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки; обмена на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР, и проверките по двата случая.