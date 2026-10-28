405 души са починали в катастрофи от началото на годината у нас

Двама души са загинали, а 16 са ранени при 13 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани една тежка и 29 леки катастрофи. Един човек е ранен.

От началото на месеца са настъпили 548 пътни инцидента, при които са загинали 42 души, а 673 са ранени. От началото на годината произшествията са 5708, при които загиналите са 405, а ранените – 7075.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчита, че през тази година има 40 повече загинали участници в движението по пътищата.

Междувременно проект на Решение за приемане на Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 - 2030) за 2025 г. и приложенията към него, предстои да обсъди Министерският съвет на днешното си заседание.

Кабинетът ще разгледа проекти на постановления за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма.

Министерският съвет ще обсъди предложение до президента за издаване на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

В дневния ред е проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на България и правителството на Корея за периода 2026 - 2029 г., като основа за водене на преговори.