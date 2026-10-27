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Оставиха в ареста 20-годишния шофьор, обвиняем за катастрофата с четирима загинали в Плевенско

Оставиха в ареста 20-годишния шофьор, обвиняем за катастрофата с четирима загинали в Плевенско
Pixabay

Обвиняемият е помолил да не бъде задържан

Окръжният съд в Плевен наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на 20-годишния шофьор, обвиняем за катастрофата с четирима загинали на пътя Плевен – село Ясен на 8 октомври вечерта. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд, след като бе разгледано внесеното от Окръжна прокуратура - Плевен, искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Защитата на обвиняемия е пледирала за по-лека мярка за неотклонение „Домашен арест“, съобразена с младата му възраст, това че не е осъждан, студент е, ползва се с добро име в обществото и не е обвързан с криминални лица и прояви, както и съобразно здравословното му състояние в резултат на пътнотранспортното произшествие, предава БТА.

Обвиняемият е подкрепил казаното от защитника си и е помолил да не бъде задържан.

Съдът е приел, че събраните до момента доказателства обосновават предположение за извършено престъпление. Според предварителната автотехническа експертиза, обвиняемият е управлявал автомобила със скорост над 170 км/ч при ограничение от 70 км/ч, по неравен пътен участък, без маркировка и с последователни завои, като е превозвал и двама пътници. 

Съдът е преценил, че съвкупността от тези обстоятелства и настъпилите тежки последици дава основание на този начален етап от разследването да бъде възприета правната квалификация „особено тежък случай“, което се оспорва от защитата. Окончателната оценка предстои в хода на наказателното производство.

При определяне на мярката съдът е отчел, че за престъплението е предвидено наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, което в съчетание с младата възраст и житейската перспектива на обвиняемия, обуславя реален риск от укриване. Обсъдени са и обстоятелствата в негова полза – чисто съдебно минало, положителни характеристични данни, обучение по медицина и сериозни травми от произшествието. Съдебният състав е приел, че те не са достатъчни да преодолеят установения риск, а здравословното състояние не изключва задържането при осигуряване на необходимите медицински грижи в ареста.

С оглед на изброеното Окръжният съд в Плевен е уважил искането на прокуратурата и е наложил мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняемия. 

Определението подлежи на обжалване или протест, в тридневен срок. При постъпване на жалба или протест делото е насрочено за 5 ноември от 10:00 часа в Апелативен съд – Велико Търново.

 

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