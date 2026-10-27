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Избирателната комисия в Израел отхвърли искането на Нетаняху за удължаване на изборния ден

Избирателната комисия в Израел отхвърли искането на Нетаняху за удължаване на изборния ден
АР/БТА

Премиерът поиска повече време за гласуване заради активността на избирателите, но комисията прецени, че няма необходимост от промяна на графика

Избирателната комисия на Израел отхвърли искането на премиера Бенямин Нетаняху за удължаване на гласуването след 20:00 ч. местно време заради високата избирателна активност, предаде Франс прес.

Комисията прецени, че няма достатъчно основания за промяна на определения час за приключване на изборния ден.

„Настоящите обстоятелства не оправдават удължаване. Високата избирателна активност в цялата страна показва силна ангажираност на обществото към демократичния процес, като същевременно не е установена необходимост от удължаване на работното време на избирателните секции“, се посочва в позицията на комисията.

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