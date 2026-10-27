Президентът на Иран призова за решаване на проблемите в Близкия изток без намесата на САЩ

Иран призова за засилване на сътрудничеството с Русия и за самостоятелно решаване на проблемите в Близкия изток без намесата на Вашингтон, предаде Франс прес (АФП).

„Способни сме да разрешим регионалните си проблеми, без да зависим от САЩ“, заяви Масуд Пезешкиан по време на среща с руския президент Владимир Путин в рамките на енергиен форум в Москва.

Иранският държавен глава изрази готовност за задълбочаване на двустранните отношения в редица области, сред които науката, икономиката, промишлеността, културата, сигурността и отбраната. Той подчерта, че двете страни могат да си оказват взаимна подкрепа и да разширяват партньорството си.

От своя страна Путин посочи, че двамата са обсъдили ситуацията в Близкия изток, която определи като тревожна. Руският президент изрази надежда за положително развитие на събитията.

По-рано този месец Путин заяви, че Москва е готова да посредничи между Техеран и Вашингтон заради конфликта в региона. Дипломатическите преговори между Иран и САЩ остават в застой, докато Вашингтон и Израел засилват предупрежденията си за възможни военни удари срещу Ислямската република.

Междувременно иранските власти съобщиха, че са провели разговори с Пакистан, Турция и Саудитска Арабия. Според Техеран обсъжданията са потвърдили необходимостта държавите от региона сами да гарантират сигурността си, без външна намеса.