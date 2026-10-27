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Трима души са задържани при полицейска акция в София срещу наркопрестъпленията

Трима души са задържани при полицейска акция в София срещу наркопрестъпленията
БТА

Директорът на СДВР коментира проведената по-рано днес акция в столичния квартал „Красно село“

Трима души са били задържани в София при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, съобщи на брифинг директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков

Той коментира проведената по-рано днес акция в столичния квартал „Красно село“.

Пелтеков посочи, че служители на Шесто районно управление са задържали заподозрян за разпространение на наркотици и негов клиент, а служители на Седмо районно управление – човек за притежание на наркотични вещества.

Заподозреният за разпространение е задържан непосредствено след сделка. В използвания от него автомобил са открити наркотични вещества в специално пригодени тайници. За откриването им е използвано служебно куче, обучено за търсене на наркотици, предоставено от „Гранична полиция“, каза Пелтеков.

По думите му мъжът е бил задържан и през август, когато оказал съпротива и не изпълнил полицейските разпореждания. За да спрат автомобила му, служителите използвали т.нар. тампониране, при което били причинени леки материални щети по служебния автомобил и по колата на заподозрения. Мъжът се заключил вътре и за задържането му се наложило да бъде счупено стъкло на автомобила.

Заради поведението му при предишното задържане в днешната операция са участвали служители от звеното за специализирани тактически действия при СДВР, известно като „Кобра“. Целта е била да не бъдат допуснати пострадали сред гражданите, задържаните и полицейските служители, посочи Пелтеков.

Предстоят допълнителни действия по разследването. Според директора на СДВР най-вероятно ще бъдат открити още наркотични вещества.

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