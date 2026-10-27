Александър Тунчев: Доволен съм от играта в защита

Треньорът на Арда Александър Тунчев беше доволен от равенството 1:1 срещу Левски у дома. Той сподели, че резултатът от срещата е справедлив.

"Справедлив резултат. През първото полувреме на няколко прехода можеше да вкараме втори гол. През второто Левски имаше положения. Доволен съм от отбора във фаза защита. Затваряхме футболистите на Левски и не им позволявахме да излизат на стрелкова позиция. Левски във всеки един мач може да ротира. Треньорът им разполага с класни футболисти. Ние очаквахме всеки вариант", започна Тунчев.

"Трябва малко повече концентрация, когато гостуване. Почти във всеки един мач ние сме отборът, който създава ситуация".

"Всеки един мач е важен. Следващият мач ще бъде доста по-труден. Септемри е последен, но играе добре. Ако не подходим сериозно, ще имаме проблеми", завърши Тунчев.