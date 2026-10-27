Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Александър Тунчев: Доволен съм от играта в защита

Александър Тунчев: Доволен съм от играта в защита
БТА

"Справедлив резултат", каза треньорът на Арда

Треньорът на Арда Александър Тунчев беше доволен от равенството 1:1 срещу Левски у дома. Той сподели, че резултатът от срещата е справедлив. 

"Справедлив резултат. През първото полувреме на няколко прехода можеше да вкараме втори гол. През второто Левски имаше положения. Доволен съм от отбора във фаза защита. Затваряхме футболистите на Левски и не им позволявахме да излизат на стрелкова позиция. Левски във всеки един мач може да ротира. Треньорът им разполага с класни футболисти. Ние очаквахме всеки вариант", започна Тунчев. 

"Трябва малко повече концентрация, когато гостуване. Почти във всеки един мач ние сме отборът, който създава ситуация". 

"Всеки един мач е важен. Следващият мач ще бъде доста по-труден. Септемри е последен, но играе добре. Ако не подходим сериозно, ще имаме проблеми", завърши Тунчев. 

Още по темата

Левски си тръгна само с една точка от Кърджали

Левски си тръгна само с една точка от Кърджали

Хулио Веласкес преди Арда: Левски вече забрави европейската победа

Хулио Веласкес преди Арда: Левски вече забрави европейската победа

Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Лацио разби Сасуоло с 6:2 и оглави Серия А въпреки две пропуснати дузпи

Лацио разби Сасуоло с 6:2 и оглави Серия А въпреки две пропуснати дузпи

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Водещи

Лацио разби Сасуоло с 6:2 и оглави Серия А въпреки две пропуснати дузпи

Лацио разби Сасуоло с 6:2 и оглави Серия А въпреки две пропуснати дузпи

  • Току-що
БАБХ спря търговия с над 5500 литра плодови напитки с изтекъл срок на годност в София

БАБХ спря търговия с над 5500 литра плодови напитки с изтекъл срок на годност в София

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

  • Преди 15 минути
Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

  • Преди 17 минути
50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

  • Преди 32 минути
Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

  • Преди 35 минути
Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

  • Преди 42 минути
ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

  • Преди 44 минути
Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

  • Преди 52 минути
Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

  • Преди 58 минути
Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

  • Преди 59 минути