Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп съобщи, че локалното примирие между Украйна и Русия в района на град Олешки, Херсонска област, е разширено, за да обхване по-голяма територия в южната част на Украйна и да осигури безопасно преминаване на хуманитарни доставки, предаде Ройтерс.

„Графикът беше ускорен с два дни, за да се гарантира безопасността на цивилните и да се улесни доставката на жизненоважна хуманитарна помощ. Географският обхват на примирието е разширен отвъд Олешки, в рамките на Херсонска област, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарните конвои“, написа съпругата на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа X.