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50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година
БТА

По отношение на цената на билета към момента няма планове за увеличение

През второто тримесечие на 2027 г. се очаква в София да пристигнат 50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса. Целта е до 2030 г. целият наземен градски транспорт в София да бъде с нископодови и климатизирани превозни средства. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Сред приоритетите на СО са още по-преките връзки между кварталите, преодоляването на недостига на водачи и подобряването на достъпността на градския транспорт. Това заяви заместник-кметът на Столичната община по направление „Транспорт и градска мобилност“ Иван Николов, цитиран в прессъобщението.

От новите тролейбуси 40 ще бъдат съчленени, а 35 – къси. Предвиждат се с новите електробуси две нови рингови автобусни линии – 71 и 75. Едната ще свързва „Левски Г“ с „Гоце Делчев“, а другата – „Гео Милев“ с „Павлово“. Маршрутите ще преминават през натоварени направления, сред които бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Тодор Каблешков“.

Обновяването ще продължи и през следващите години. През 2027 г. се планира стартирането на процедура за доставка на още около 200 превозни средства, които се очаква да пристигнат през 2028 г., добавиха от Общината.

Обновяването на трамвайния парк също е част от дългосрочната програма. Целта е до 2030 г. да бъдат подменени общо 90 трамвая. Към момента е осигурено финансиране за около 20, а Общината работи за осигуряване на средства за следващите доставки.

Планира се и разширяване на тролейбусната мрежа. Сред предвидените промени са удължаване на линия три до „Младост 4“ и осигуряване на връзка с „Враждебна“, както и удължаване на линия осем до „Орландовци“. Създават се и нови тролейбусни линии между “Люлин” и „Гоце Делчев“ и “Надежда” с “Младост 1”, посочиха още от СО.

Градският транспорт се финансира от приходите от продажба на превозни документи, бюджета на Столичната община и държавния бюджет и затова очакваме държавата своевременно да изпълнява поетите си ангажименти, включително да осигурява средствата за субсидия и за компенсации на преференциалните пътувания на ученици, студенти, пенсионери и други правоимащи групи. Проблемът е, че това финансиране понякога е доста ненавременно“, каза Николов.

По отношение на цената на билета заместник-кметът заяви, че към момента няма планове за увеличение.

Николов съобщи още, че вече има законова възможност хора с шофьорска книжка категория B, които желаят да работят в градския транспорт, да се свържат директно с транспортните дружества и да преминат безплатно обучение за директно придобиване на необходимата професионална квалификация

.Нискоемисионната зона за автомобили продължава да действа през зимните месеци – от 1 декември до края на февруари. В Малкия ринг е ограничено движението на автомобили от първа и втора екологична група, а в Големия ринг – на автомобили от първа екологична група. СО проучва възможността периодът на действие на зоната да бъде удължен. Към момента няма взето решение тя да стане целогодишна, отбелязаха още от пресцентъра.

В началото на септември Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса за линии 94, 204 и 280, като те трябва да бъдат доставени до ноември. Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет – минимум 45 седящи и 120 правостоящи места. Те ще разполагат с климатизация, отопление и необходимото оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка.

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