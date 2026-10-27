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Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром
Pixabay

За питейни нужди и приготвяне на храна трябва да се използва бутилирана вода

Въвеждат временни мерки за ползването на питейната вода в гр. Козлодуй.

Днес, 27.10.2026 г., в Община Козлодуй постъпи писмо от Регионална здравна инспекция – Враца, с което уведомява жителите на гр. Козлодуй, че при провеждането на лабораторен мониторинг на качествата на питейната вода са констатирани отклонения по химичен показател „Хром” в изследваните проби от водопроводната мрежа на гр. Козлодуй. Лабораторните анализи отчитат стойност от 81 µg/l до 97 µg/l, при максимално допустима норма от 50.0 µg/l.

С оглед осигуряване на максимална безопасност и превенция на здравето на населението, Директорът на РЗИ Враца издаде Заповед за налагане на временна принудителна административна мярка.

Въвеждат се следните мерки до отстраняване на несъответствието:

- За питейни нужди и приготвяне на храна да се използва бутилирана вода (изворна, трапезна, минерална) или вода от алтернативни източници (мобилни водоноски) които ВиК операторът е длъжен да осигури в засегнатите райони.

- Водата от централното водоснабдяване може да се ползва без ограничения за всички битови и хигиенни цели (къпане, миене, пране, почистване). В тези концентрации елементът не се абсорбира през кожата и не крие риск за здравето при външен контакт.

-На водоснабдителното дружество са дадени задължителни предписания за предприемане на незабавни технически и корективни мерки за нормализиране на показателите.

-Съгласно заповед на директора на РЗИ – Враца, д-р Чавдар Манов, ВиК-а операторът е длъжен да подсигури алтернативно снабдяване чрез водоноски и да извърши учестен мониторинг до влизане на показателите в норма.

Инспекцията преминава към учестен мониторинг на качеството на водата в района. Ограниченията ще бъдат отменени веднага след получаване на две последователни лабораторни проби, съответстващи на държавните здравни стандарти.
РЗИ – Враца апелира към гражданите за спокойствие и уверява, че ситуацията е под постоянен контрол.

 

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