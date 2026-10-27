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Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев
БТА

Даниел Панов постави пред премиера въпросите за свлачището на Трапезица, Присовските завои, Северния пътен възел и ремонта на тунелите към Русе

Четири дългогодишни инфраструктурни проблема на Велико Търново бяха обсъдени на среща между кмета Даниел Панов, премиера Румен Радев и регионалния министър Иван Шишков. Разговорите се проведоха в сградата на общината, съобщава БТА.

Панов постави въпросите за укрепването на свлачището на Трапезица, реконструкцията на Присовските завои, изграждането на Северния пътен възел и основния ремонт на тунелите на входа на града откъм Русе.

Кметът подчерта, че проблемите засягат десетки хиляди граждани и са необходими конкретни срокове за решаването им.

Премиерът Румен Радев увери, че държавата ще подкрепи реализацията на инфраструктурните проекти, като подчерта ангажимента си за подобряване на транспортната свързаност на Велико Търново.

Регионалният министър Иван Шишков представи напредъка по отделните обекти.

За свлачището на Трапезица вече е обявена обществена поръчка и предстои избор на изпълнител за трайното му укрепване.

Основният ремонт на тунелите към Русе е заложен в бюджета за 2027 година. Проектирането на Присовските завои и Северния пътен възел се очаква да приключи до средата на следващата година, когато двата обекта трябва да бъдат готови за преминаване към строителство.

По време на посещението си във Велико Търново премиерът коментира и подготовката на държавния бюджет за 2027 година.

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