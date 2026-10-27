Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Семен Новиков е световен шампион по борба

Семен Новиков спечели световната титла по борба в категория до 87 кг. Олимпийският ни шампион триумфира с 4:0 точки във финала срещу иранеца Алиреза Мохамадипиани. Новиков победи същия съперник и преди две години в битката за златния медал в Париж.

По този начин Семен Новиков стана първият световен шампион за България в класическия стил от 2013 година. Тогава Иво Ангелов стана първи в категория до 60 кг в Будапеща.

Пътят на Новиков към върха премина през поредица от тежки схватки, в които българският борец показа характер и успя да преодолее силни съперници.

Едмонд Назарян загуби битката за бронза на световното по борба

Едмонд Назарян загуби схватката с узбекистанеца Озодбек Халимбоев с 3:7 и не можа да спечели бронзов медал на световното първенство по борба в казахстанската столица Астана в категория до 63 кг класически стил. Еди направи своето завръщане на голям международен турнир след двугодишно отсъствие поради възстановяване от контузия.

Узбекът направи атака и взе гърба на Назарян още в първите 15 секунди, но след видео разглеждане се видя, че е стъпил с двата крака преди да завърши движението. Въпреки това съдиите решиха да му отсъдят 2 точки, а заради неуспешния "чалъндж" на българския щаб съперникът получи още една - 0:3.

Почивката дойде при 7:0 за Халимбоев и нашият борец остана на косъм от технически туш. През вторите три минути от срещата Назарян успя да върне 3 точки, но времето и силите му стигнаха само за толкова.

Левски си тръгна само с една точка от Кърджали

Левски завърши 1:1 при гостуването си на Арда в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Домакините започнаха активно и още във втората минута Бирсент Карагарен уцели напречната греда. В 23-ата минута кърджалийци поведоха, след като Димитър Велковски подаде към Преслав Бачев и нападателят се разписа на празна врата срещу бившия си отбор.

След почивката Левски постепенно пое контрола и изравни в 62-ата минута. Око-Флекс центрира отляво, а след неубедително изчистване топката стигна до Алекс Сентейес. Испанецът отправи плътен диагонален удар и отбеляза първото си попадение за „сините“.

Тимът на Хулио Веласкес пропусна отлична възможност за пълен обрат в шестата минута на добавеното време. Рейналдо беше изведен сам срещу Анатолий Господинов, но вратарят спаси, а след това се намеси и при удар на Мехди Мубарик, за да запази точката за Арда.

Левски назначава нов спортен шеф

Шефовете на Левски планират още промени в ръководството на клуба. Освен новият маркетинг директор Филаделфо Апаро, предстои да бъде назначен и нов спортен директор, научи ТАРАЛЕЖ. Той ще бъде чужденец, като вече се водят напреднали преговори с него.

Бъдещето на настоящия спортен директор Георги Костадинов е неясно, като е по-вероятно той да остане на работа в клуба.

На "Герена" планират и сериозни промени в скаутското звено, като там вече работи Илиян Геренски, който доскоро беше анализатор в Ботев Пловдив.

Левски иска да назначи и нов лекар на отбора. Очаква се той също да бъде чужденец.

Енчо Керязов обсъди с Барселона помощ за българския футбол

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов беше на официално посещение в Барселона по покана на футболния клуб. По време на визитата той се срещна с представители на каталунците и разгледа централата и базата на академията „Ла Масия“.

Сред обсъдените възможности е адаптиране на практики от академията в българския детско-юношески футбол. Разговорите са обхванали още селекцията и развитието на таланти, треньорската методология, спортната наука и медицината.

Двете страни са обсъдили и възможността за годишни курсове за треньори и специалисти чрез Barça Innovation Hub. Сред темите са били също консултации за управлението на футболните структури и развитието на спортната инфраструктура.