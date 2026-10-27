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Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач
Facebook/ PFC Levski

"Когато не победим, аз съм виновен", каза треньорът на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след равенството 1:1 като гост на Арда. Специалистът не беше доволен от представянето на "сините", като отчете, че тимът му не е бил постоянен през целия мач. 

"Труден мач. Не успяхме да се противопоставим добре. Не харесах представянето на отбора. В някои моменти се представихне добре, вкарахме динамика. В други моменти не успяхме да спазваме това, което искахме да направим. Не бяхме постоянни в тези 90 минути. Понякога намирахме пространствата. Най-важното е, че се защитавахме повече през първото полувреме. Видяхте, че Арда се представи много добре. В крайна сметка мачът завърши наравно. Транзицията, която те правеха, беше добра. В последния период от мача създадохме положения, за да спечелим мача. Според мен днес не се представихме добре. Понякога разбирахме добре кога са нашите моменти, но понякога не. Без представяне във всичките 90 минути ще е трудно. Разбира се и за играчите не е лесно по този начин и с тези мачове. Трябва винаги да останем в позитивно мислене. През първото полувреме представянето не беше на нужното ниво. Важно е да останем позитивни след всичко това. Идеята е една и съща. Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес имахме възможността да играем с друга динамика, да спечелим мача, но не се получи. Гледаме към следващата стъпка", започна Веласкес. 

"Много е важно от гледна точка на периода, защото е много малък между двата мача. Трябва да подходим позитивно към следващите мачове. Още един труден мач, който не е в нашия дом. Тези играчи заслужават по-добро отношение, защото представянето им през този сезон е невероятно. Не трябва да се показва различно отношение, когато победим, загубим или завършим наравно. Ще трябва така да погледнем напред". 

"Нашите фенове са просто невероятни. Те са друго ниво. Този отбор има фенове на ниво "Шампионска лига". Всички хора, треньорът трябва да дадем същото на феновете, което те дават на нас. Те ни показаха, че са интелигентни хора. Познаваха моментите, в които не се представяхме на добро ниво. Днес беше абсолютно възможно да спечелим и да покажем различна динамика и игра. Трябва да се подобрим във всички детайли. Трябва да покажем постоянство през целия мач, защото това е най-високото ниво. След важна победа в Европа, трябва да покажем същия модел и характер, за да спечелиш още веднъж. Трябва да можем да започнем по друг начин след първия съдийски сигнал. Когато отборът не стигне до трите точки, аз съм виновен", завърши Веласкес.

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