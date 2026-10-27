Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на международния турнир по бадминтон от сериите World Tour Super 500 в Саарбрюкен, Германия. Надпреварата е с награден фонд 500 хиляди долара.

Поставените под номер 4 в схемата българки спечелиха с 21:9, 21:15 срещу датчанките Анна-Софи Нилсен и Софи Рьойкяер. Сестрите наложиха превъзходство и приключиха двубоя за 32 минути.

В следващия кръг Стоеви ще се изправят срещу украинките Полина Бухрова и Евгения Кантемир. Българската двойка започна турнира след изкачване до осмото място в световната ранглиста.

В сряда предстоят още два мача с българско участие. На единично Калояна Налбантова ще играе срещу индийката Ашмита Чалиха, а при смесените двойки Габриела Стоева и Евгени Панев ще срещнат испанците Рубен Гарсия и Лусия Родригес.