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Сестри Стоеви пометоха италианки и продължават напред във Финландия

Сестри Стоеви пометоха италианки и продължават напред във Финландия
БТА

Петкратните европейски шампионки загубиха само 17 точки и постигнаха втора поредна победа във Вантаа

Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора убедителна победа на двойки жени на турнира по бадминтон от категория World Tour Super 500 във Вантаа, Финландия.

Поставените под номер 3 българки надиграха италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин с 21:10, 21:7 само за 32 минути.

Петкратните европейски шампионки контролираха изцяло двубоя и не позволиха на съперничките си да стигнат до двуцифрен брой точки във втория гейм.

На старта на турнира сестри Стоеви победиха германските квалификантки Щайн Кюсперт и Изабел Лохау с 21:10, 21:11.

Следващите съпернички на българките ще бъдат определени в мача между Леона Михалски от Германия и Сайни Шулц от Дания и поставените под номер 5 китайки Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао.

Наградният фонд на турнира във Вантаа е 500 хиляди долара.

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