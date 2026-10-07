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Сестри Стоеви стартираха убедително на турнира във Финландия

Сестри Стоеви стартираха убедително на турнира във Финландия
БТА

Петкратните европейски шампионки победиха германски квалификантки само за 33 минути

Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с категорична победа участието си на двойки жени на турнира по бадминтон от категория World Tour Super 500 във Вантаа, Финландия.

Поставените под номер 3 българки надиграха германските квалификантки Щайн Кюсперт и Изабел Лохау с 21:10, 21:11 за 33 минути.

Петкратните европейски шампионки контролираха изцяло срещата и не позволиха на съперничките си да ги затруднят в нито един от двата гейма.

Във втория кръг сестри Стоеви ще се изправят срещу победителките от мача между шведките Фиона Халберг и Елин Йолинг и италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин.

Наградният фонд на турнира във Вантаа е 500 хиляди долара.

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