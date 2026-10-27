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Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене
БТА

Писателят и италианската българистка Джорджа Спадони представиха литературен пътеводител, който разкрива София през книгите, спомените и историята

"Градовете са за четене, не само за ходене." Това заяви писателят Георги Господинов при представянето на книгата "В София с Георги Господинов" на италианската българистка Джорджа Спадони. Събитието се проведе в Съюза на архитектите в България, съобщава БТА.

Книгата предлага четири литературни маршрута из столицата, изградени по произведенията на Господинов. За създаването им авторката е събрала близо 90 откъса, свързани със София, и ги е подредила върху карта, съчетавайки градската география с историята на местата.

"Местата имат памет", подчерта Тодора Радева от фондация "Прочети София", която водеше разговора.

Според Господинов едно и също място може да носи различен смисъл в отделните исторически периоди. Той даде пример с Докторската градина и вече несъществуващата къща на поета Александър Вутимски.

"Някак сме станали постепенно чужденци на самите себе си", коментира писателят, разсъждавайки върху промените в града и изчезващите места от личната памет.

Господинов сподели, че би искал да създаде литературен маршрут на сградите и пространствата, които вече не съществуват в София. Сред най-значимите за него места са къщата на Яворов и районът около някогашното кино "Дружба".

От своя страна Спадони разказа, че използва откъси от произведенията на писателя и по време на туристическите си обиколки. Така посетителите откриват не само известните забележителности, но и по-малко познати квартали на столицата.

Италианската българистка определя района около улица "Екзарх Йосиф" и стария еврейски квартал като едно от най-характерните места на София, където се преплитат различни исторически епохи.

Книгата "В София с Георги Господинов" е насочена към италианските читатели и представя българската столица през литературата, личните истории и паметта за изчезващия град.

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