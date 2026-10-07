Новини
Търси
Подкаст
Общество

Георги Господинов сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Георги Господинов сред фаворитите за Нобеловата награда за литература
БТА

"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" поставя българския писател сред седемте имена, които заслужават отличието, а победителят ще бъде обявен на 8 октомври в Стокхолм

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература за 2026 година. Германският вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" го включва сред седем автори, които според изданието заслужават най-престижното литературно отличие.

Господинов е поставен първи в публикацията на германското издание. Сред останалите посочени автори са Джералд Мърнейн, Габриела Адамещяну, Ака Морчиладзе, Мишел Уелбек, Колъм Тойбин и Хода Баракат.

Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен на 8 октомври в Стокхолм. Официалният избор на Шведската академия остава в тайна до самото обявяване, а имената на номинираните не се публикуват предварително.

Георги Господинов е най-разпознаваемият в международен план съвременен български писател. През 2023 година той стана първият български автор, спечелил "Международен Букър" с романа "Времеубежище", преведен на английски от Анджела Родел.

През 2026 г. Господинов продължи силното си международно присъствие. Романът му "Градинарят и смъртта" попадна и в краткия списък за литературната награда на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Ден преди новината за включването му сред фаворитите в София се състоя и премиерата на театралния спектакъл "Физика на тъгата" по едноименния му роман на голямата сцена на Народния театър.

Още по темата

Георги Господинов за наградата "Жан Моне": Хубаво е, когато български писател печели

Георги Господинов за наградата "Жан Моне": Хубаво е, когато български писател печели

Георги Господинов спечели наградата "Жан Моне" за книгата "Градинарят и смъртта"

Георги Господинов спечели наградата "Жан Моне" за книгата "Градинарят и смъртта"

Георги Господинов: След победата на Дара рязко спадна БВП на омразата

Георги Господинов: След победата на Дара рязко спадна БВП на омразата

Георги Господинов гласува в Нидерландия

Георги Господинов гласува в Нидерландия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 8 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 11 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 21 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 34 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 47 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 57 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час