Георги Господинов сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература за 2026 година. Германският вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" го включва сред седем автори, които според изданието заслужават най-престижното литературно отличие.

Господинов е поставен първи в публикацията на германското издание. Сред останалите посочени автори са Джералд Мърнейн, Габриела Адамещяну, Ака Морчиладзе, Мишел Уелбек, Колъм Тойбин и Хода Баракат.

Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен на 8 октомври в Стокхолм. Официалният избор на Шведската академия остава в тайна до самото обявяване, а имената на номинираните не се публикуват предварително.

Георги Господинов е най-разпознаваемият в международен план съвременен български писател. През 2023 година той стана първият български автор, спечелил "Международен Букър" с романа "Времеубежище", преведен на английски от Анджела Родел.

През 2026 г. Господинов продължи силното си международно присъствие. Романът му "Градинарят и смъртта" попадна и в краткия списък за литературната награда на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Ден преди новината за включването му сред фаворитите в София се състоя и премиерата на театралния спектакъл "Физика на тъгата" по едноименния му роман на голямата сцена на Народния театър.