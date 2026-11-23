Близки и приятели на 16-годишната Ивана, която загина през май, се събраха на бдение пред Съдебната палата в Благоевград в памет на момичето.

Към тях се присъединиха и жители на града, за да я почетат и да изразят гражданската си позиция, предава БТА.

Преди бдението тази вечер бащата на момичето – Стойне Стойнев, каза пред медии, че днес следобед е получил имейл, че делото по случая със смъртта на Ивана е официално преместено в Софийска градска прокуратура. Той посочи, че до момента няма официални данни по разследването от институциите в Благоевград.

Стойнев остави пред входа на Съдебната палата празна бебешка количка с посланието, че „България е без деца, защото ни ги убиват“.

„Имахме три деца, сега имаме две“, каза още бащата на загиналата Ивана.

Една от жените, дошли на бдението – Галина, каза, че според нея случващото се в момента е абсурдно, а институциите ще се „събудят“, ако обществото е по-активно.

Близките на Ивана организираха бдения в нейна памет, на които настояваха за справедливост и пълно изясняване на обстоятелствата около смъртта на момичето.