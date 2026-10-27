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БАБХ спря търговия с над 5500 литра плодови напитки с изтекъл срок на годност в София

БАБХ спря търговия с над 5500 литра плодови напитки с изтекъл срок на годност в София
БТА

Проверка е била извършена в квартал „Христо Ботев“

Нерегламентирана търговия с над 5500 литра плодови напитки бе осуетена в София, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При съвместна проверка на БАБХ и служители на 01 РУ - СДВР в столичния квартал „Христо Ботев“ е установена нерегламентирана търговия с плодови напитки от каросерия на транспортно средство.

Установено е, че лицето, което предлага напитките, няма регистрация за търговия с храни по реда на Закона за храните. Всички напитки са били с изтекъл срок на годност.

За установеното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадено е разпореждане за насочване за унищожаване на 5558,16 литра плодови напитки. Цялото количество вече е предадено за обезвреждане в присъствието на инспектори от ОДБХ – София-град. Действията продължават.

 

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