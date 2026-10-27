БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига. Това бе съобщено на съвместен брифинг на изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева и председателя на Комисията по защита на потребителите Мая Манолова.

Затворена е кухнята майка в Пловдив и 2 обекта в София и Пазарджик, които са към кухнята майка.

Проверихме складовете на големите търговски вериги, а тази седмица продължаваме с проверки в търговските обекти на търговските вериги. Резултатите, които имаме от днес, са междинни резултати. Проверките ще продължат до края на седмицата, посочиха от БАБХ.

"При тези проверки от вчера и днес сме предприели действия по затваряне на една кухня майка на търговска верига, която приготвя готовите кулинарни изделия за обектите в цялата верига".

От БАБХ посочиха, че затварянето се е наложило поради лоши хигиенни условия в обекта, както и липса на данни за проследяване на приготвяните храни в обекта, което означава липса на данни за суровините, които се влагат в готовата кулинарна продукция, както и липса на данни за пътя на готовата кулинарна продукция до търговските обекти, начин на съхранение, начин на предлагане на тази кулинарна продукция.

Мая Манолова заяви, че днес Комисията за защита на потребителите издаде четири наказателни постановления на големи търговски вериги на обща стойност 110 000 евро. Всички са за нелоялни и заблуждаващи търговски практики, които подвеждат потребителите.