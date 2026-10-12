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БАБХ спря 19 тона грозде от Турция с големи остатъци от пестициди

БАБХ спря 19 тона грозде от Турция с големи остатъци от пестициди

Пратката е върната на изпращача

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

Пратката с общо количество 19 200 кг, разпределени в 3840 касетки, е върната на изпращача, съобщават от БАБХ.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

 

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