БАБХ спря 19 тона грозде от Турция с големи остатъци от пестициди
Пратката е върната на изпращача
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.
Пратката с общо количество 19 200 кг, разпределени в 3840 касетки, е върната на изпращача, съобщават от БАБХ.
При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.
Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.
Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.