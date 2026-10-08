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БАБХ спря над 204 тона храни и стоки от трети държави само за месец

БАБХ спря над 204 тона храни и стоки от трети държави само за месец
БАБХ

Сред недопуснатите пратки има пипер, домати и нарове с прекомерни остатъчни количества от пестициди, както и смокини и фъстъци със замърсяване от токсини

Българската агенция по безопасност на храните не е допуснала до страната 46 пратки с общо над 204 тона стоки с произход от трети държави през септември, съобщиха от БАБХ.

Проверките са обхванали храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз.

Сред спряните пратки има пипер, домати и нарове, при които е установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Не са допуснати и сушени смокини заради замърсяване с охратоксин А и афлатоксини, както и фъстъци заради наличие на афлатоксини.

На границата са спрени още пратки с лешници, плодове и зеленчуци заради незадоволителна идентификационна проверка. Пратка с индийски орехчета не е допусната след проблем при документалната проверка.

Отказан е вносът и на дървен опаковъчен материал заради липсваща маркировка по международния стандарт ISPM 15, както и на пратка със селскостопанска техника заради несъответствия в документацията.

Сред останалите спрени пратки са кисело мляко, рибни продукти и хранителни добавки.

Във връзка с установените несъответствия БАБХ е създала общо 32 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи RASFF на Европейската комисия.

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