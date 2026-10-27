Българска следа в разследване за данъчни измами за стотици милиони евро в Гърция

Българска следа се появи в мащабно разследване в Гърция за предполагаеми данъчни нарушения и финансови операции за стотици милиони евро. Разследващите проверяват сделки с 13 дружества, регистрирани в България, на обща стойност над 2 милиона евро, съобщават гръцки медии.

Случаят е свързан с веригата пекарни „Хориатико“. До момента са задържани 59 души, сред които и 57-годишният собственик Ангелос Янакопулос, за когото се твърди, че е свързан с над 500 компании.

Според разследването предполагаемата схема обхваща 10 държави, като стотици милиони евро са преминали през банкови сметки в чужбина, включително в Ирландия, Люксембург, Великобритания и Кипър.

Проверяват сделки с 13 български дружества

По информация на гръцките медии разследващите проучват множество транзакции между участници в предполагаемата схема и 13 компании, регистрирани в България. Общата стойност на операциите надхвърля 2 милиона евро.

Властите трябва да установят дали сделките отразяват реални търговски отношения, или са били фиктивни и използвани за извършване на данъчни нарушения.

Проверки се извършват и за транзакции с румънски компании на стойност над 1 милион евро, както и с дружества от Нидерландия за над 350 000 евро.

Банкови преводи в няколко европейски държави

Според разследващите 47 компании, свързани с веригата „Хориатико“, са имали банкови сметки в Ирландия. Други около 20 дружества са използвали услугите на банка със седалище в Люксембург, която предлага международни разплащания.

Проверяват се и транзакции за над 1 милион евро в Италия, както и операции с три френски компании на обща стойност над 1,2 милиона евро.

През август 2025 г. гръцко дружество е превело 1,5 милиона евро по сметка на компания, обслужвана от банка в Лондон.

За да установи действителните собственици на дружествата и да получи документи за банковите операции, гръцката полиция е поискала международна правна помощ.

Замразиха активите на собственика

Заради подозренията за мащабни данъчни нарушения и щети за държавния бюджет гръцките органи за борба с прането на пари са замразили активите на Ангелос Янакопулос.

Разследващите проверяват и бизнес дейността му на островите Миконос и Родос. На Миконос името му от години се свързва с ресторантьорството, нощния живот и туризма.

Разследването продължава, като предстои да бъде установено дали транзакциите с чуждестранните компании са били част от престъпна схема. Самите проверки и повдигнатите подозрения не означават автоматично, че всички замесени дружества или техните представители са извършили нарушение.