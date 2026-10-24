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Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами
БТА

Министерството на правосъдието и Нотариалната камара обсъдиха мерки за по-добра защита на собствениците на имоти, особено на уязвимите граждани

Законодателни промени за ограничаване на имотните измами и по-ефективна защита на гражданите обсъдиха министърът на правосъдието Николай Найденов и представители на Нотариалната камара. Срещата се проведе по повод професионалния празник на нотариусите, съобщиха от Министерството на правосъдието, цитирани от БТА.

Найденов подчерта необходимостта от съвместна работа по изменения в редица нормативни актове, сред които Законът за наследството, Гражданският процесуален кодекс, Семейният кодекс, Законът за задълженията и договорите, Законът за собствеността и Законът за гражданската регистрация.

Основната цел на подготвяните промени е предотвратяването на имотни измами и защитата на интересите на хората, които са по-уязвими към подобни престъпления.

По време на събитието беше поставено началото на Института за професионално обучение и развитие на нотариата - НОТА. Очаква се той да подпомага професионалната квалификация на нотариусите и обсъждането на законодателни инициативи.

"НОТА може да бъде и консултативна платформа за обсъждане на законодателни инициативи, които да подпомагат Министерството на правосъдието при изготвянето на анализи за съответствие и оценки на въздействието на нормативни актове, свързани с електронния нотариат и дигитализацията на производствата“, заяви министърът.

Според него институтът може да допринесе за превръщането на професионалното обучение в практически инструмент за противодействие на имотните измами.

На събитието присъстваха представители на нотариалната и адвокатската общност, чуждестранни гости и преподаватели.

Още през август Министерството на правосъдието предложи по-строги правила при завещанията, сделките с недвижими имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност. Предложенията са насочени към ограничаване на възможностите за злоупотреби и повишаване на сигурността при разпореждането с имущество.

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