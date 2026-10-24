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Хърватия: Европа е притисната между агресията на Русия, разрива със САЩ и икономическото влияние на Китай

Хърватия: Европа е притисната между агресията на Русия, разрива със САЩ и икономическото влияние на Китай
Снимка: БТА

Хърватският премиер призова европейските лидери да вземат дългосрочни решения за укрепване на европейския проект и за по-ефективно глобално управление

Европа е изправена пред сложна международна обстановка, в която трябва да се справя едновременно с агресията на Русия, напрежението в трансатлантическите отношения заради промените във външната политика на САЩ и засилващото се икономическо присъствие на Китай. Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в петък в Карловац, предаде агенция Хина.

Пленкович участва в международната конференция "Обединени в Европа на мира", организирана от Хърватския паневропейски съюз.

Според него геополитическите предизвикателства изискват от европейските лидери да вземат разумни и дългосрочни решения с широк обхват. Целта трябва да бъде укрепване на европейския проект и създаване на условия за по-добро, по-предвидимо и по-ефективно глобално управление, посочи хърватският премиер.

Хърватският паневропейски съюз е част от Международния паневропейски съюз - най-старото движение, което работи за обединението на Европа.

Пленкович подчерта значението на организацията за европейската интеграция на страната и определи нейните членове като важен интелектуален и обществен ресурс. По думите му съюзът е "важна част от по-широката мрежа от участници, допринесли за засилването на позициите на Хърватия в Европа".

"Вие сте един от елементите на съвременната политика на суверенитет, която провеждаме през последното десетилетие", обърна се премиерът към присъстващите.

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