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Трима задържани за наркотици при полицейска операция в Шуменско

Трима задържани за наркотици при полицейска операция в Шуменско
БТА

При акцията са проверени 387 души и 350 автомобила, а полицията е установила и лице, обявено за общодържавно издирване

Трима мъже са задържани за притежание на наркотични вещества при специализирана полицейска операция в област Шумен на 23 октомври. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Първият случай е установен малко след 7:00 часа на главен път I-7, където криминалисти спрели за проверка автомобил "Опел“, управляван от 24-годишен жител на Шумен. В колата са открити две капсули за електронно устройство за пушене с течност, съдържаща синтетичен канабиноид, както и шишенца с около 40 мл наркотична течност.

При последвало претърсване на жилище, обитавано от мъжа, полицаите намерили още около 30 мл течност, гриндер и малко количество суха тревна маса. Иззетите вещества предстои да бъдат изследвани лабораторно.

Вторият задържан е 22-годишен мъж, проверен около 10:30 часа в промишлената зона на Велики Преслав. В автомобила му е намерено електронно устройство с пълнител, съдържащ около 2 мл наркотично вещество. При проверка в жилището му е открито и шише с около 15 мл наркотична течност.

Третият случай е от Шумен, където малко преди 15:30 часа криминалисти проверили 39-годишен мъж на булевард "Симеон Велики“. У него е намерен плик с около 2 грама суха тревна маса, за която той заявил, че е марихуана.

И по трите случая са образувани досъдебни производства.

Полицейската операция е проведена между 6:00 и 22:00 часа на 23 октомври. Проверени са общо 387 души и 350 моторни превозни средства, а едно лице, обявено за общодържавно издирване, е установено.

По информация на говорителя на ОДМВР - Шумен Ася Йорданова са извършени проверки и на 31 души от активния криминален контингент, 20 дружества, работещи като заложни къщи и фирми за бързи кредити, както и на четирима собственици на фирми с цел предотвратяване на престъпления, свързани с корпоративния вот.

В хода на акцията са съставени осем акта за административни нарушения и 79 фиша по Закона за движението по пътищата.

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