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Мъж преби сестра си в Шуменско, жената е в болница със счупена ръка

Мъж преби сестра си в Шуменско, жената е в болница със счупена ръка

Случаят се разследва като домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен

44-годишна жена е настанена в болница след побой, нанесен от собствения ѝ брат в шуменското село Енево. Случаят се разследва като домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Инцидентът е станал около 1:20 часа през нощта на 17 октомври в стопанска постройка в селото.

По първоначална информация между 49-годишния мъж и сестра му избухнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа. Мъжът нанесъл множество удари по тялото на жената, причинявайки ѝ сериозни наранявания.

На място е изпратен екип на Спешна помощ от Нови пазар, който транспортирал пострадалата до болницата в Шумен.

При медицинските прегледи са установени травми по цялото ѝ тяло и счупване на дясната раменна кост. Жената е оставена за болнично лечение, като няма опасност за живота ѝ.

Полицията е установила и задържала 49-годишния мъж за срок до 24 часа в Районното управление в Нови пазар.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването продължава.

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